Одна из самых известных свидетелей холокоста умерла в День Победы на 104 году жизни

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Одна из самых известных свидетелей холокоста в Германии, почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер скончалась в возрасте 103 лет, сообщает телеканал NTV со ссылкой на основанный ею одноименный фонд.
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