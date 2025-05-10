Одна из самых известных свидетелей холокоста умерла в День Победы на 104 году жизни

МОСКВА, 10 мая, ФедералПресс. Одна из самых известных свидетелей холокоста в Германии, почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер скончалась в возрасте 103 лет, сообщает телеканал NTV со ссылкой на основанный ею одноименный фонд.