Сколько бюллетеней будет отправлено на два открытых в России избирательных участка

Редакция Noi.md запросила разъяснения у Министерства иностранных дел Республики Молдова относительно открытия двух избирательных участков в Российской Федерации для организации участия молдавских граждан в президентских выборах 20 октября 2024 года.
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