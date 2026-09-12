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Азамат Мусагалиев случайно выдал тайну Гарика Харламова: Катерина Ковальчук готовится стать мамой

Азамат Мусагалиев случайно выдал тайну Гарика Харламова: Катерина Ковальчук готовится стать мамой

На съёмках шоу «Кстати» в «Главкино» Азамат Мусагалиев случайно обронил деталь, которую Гарик Харламов и Катерина Ковальчук скрывали почти полгода.

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