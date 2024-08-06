Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 520 подписчиков

Что известно о девяти арестованных подозреваемых в избиении боксёра Дмитрия Двали

Что известно о девяти арестованных подозреваемых в избиении боксёра Дмитрия Двали

По словам местных жителей, группировка имеет связи и за последние несколько лет была замешана в ряде уличных драк.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Нелюбин
Раз им до этого все сходило с рук..значит местная полиция корумпирована..Бастрыгину надо на это обратить внимание..и гнать с позором местное начальство..Но как всегда они кажутся не причем..ну как принято в России
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх