Законопроект, позволяющий избежать шатдауна, одобрили в конгрессе США

Палата представителей конгресса США одобрила приняла проект закона, который предусматривает выделение финансирования федерального правительства на срок до 30 сентября 2025 года и в случае одобрения сенатом позволит избежать грозящего уже на этой неделе шатдауна.
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