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Царьград

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Суд освободил дальнобойщиков, обвинявшихся в причастности к операции СБУ «Паутина»

Суд освободил дальнобойщиков, обвинявшихся в причастности к операции СБУ «Паутина»

Фигурантов дела об атаке БПЛА на военные аэродромы отпустили на свободу.Мосгорсуд отпустил на свободу всех четверых дальнобойщиков, которых обвиняли в атаке беспилотников на военные аэродромы по всей России.

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