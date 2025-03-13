Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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ВСУ в Курской области потеряли больше, чем в «бахмутовской мясорубке»

ВСУ в Курской области потеряли больше, чем в «бахмутовской мясорубке»

Потери войск киевского режима в Курской области превысили урон, понесенный ими от действий ВС России при освобождении Артемовска (украинское название Бахмут), сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

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