Потери войск киевского режима в Курской области превысили урон, понесенный ими от действий ВС России при освобождении Артемовска (украинское название Бахмут), сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.
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