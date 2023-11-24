Гендиректор ОКР Сенглеев: на Игры-2026 Россия может поехать большой делегацией

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии, Россия может поехать большой делегацией, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии