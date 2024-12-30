Охотоведы застрелили тигра, напавшего на человека

https://hab.mk.ru/incident/2024/12/30/zabralsya-na-saray-v-k. Фото: ru.wikipedia.org Хищник вышел в село Уни Хабаровского края недалеко от национального парка «Анюйский», сообщает «LiveNews24 в Хабаровске».
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