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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Охотоведы застрелили тигра, напавшего на человека

https://hab.mk.ru/incident/2024/12/30/zabralsya-na-saray-v-k. Фото: ru.wikipedia.org Хищник вышел в село Уни Хабаровского края недалеко от национального парка «Анюйский», сообщает «LiveNews24 в Хабаровске».

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