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Радимов о 3 подряд ничьих «Краснодара»: «То, что хочет видеть Мусаев, не функционирует – Воробьев не попадает в игру, Боселли сам по себе. Не видно, за счет чего выходить из ситуации»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о результатах « Краснодара » в последних матчах.

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