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Экс-форварда «Юве» Падовано спустя 17 лет оправдали по делу о торговле наркотиками

Экс-форвард «Юве» и «Наполи» Микеле Падовано оправдан по делу об обороте наркотиков. Падовано был арестован в 2006 году по подозрению в незаконном обороте гашиша.

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