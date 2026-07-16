360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Эксперт Горсков: у Аргентины нет шансов против Испании в финале

Эксперт Горсков: у Аргентины нет шансов против Испании в финале

То, что произошло накануне между Аргентиной и Англией, точно войдет в спортивную историю. На 80-й минуте встречи в рамках полуфинала Чемпионата мира по футболу 2026 года казалось, что англичане обеспечили себе билет в финал, но Аргентина, как и в матче с Египтом, сделала что-то невозможное: за последние 20 минут они так вошли во вкус, что забили сразу два мяча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии