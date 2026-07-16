Эксперт Горсков: у Аргентины нет шансов против Испании в финале

То, что произошло накануне между Аргентиной и Англией, точно войдет в спортивную историю. На 80-й минуте встречи в рамках полуфинала Чемпионата мира по футболу 2026 года казалось, что англичане обеспечили себе билет в финал, но Аргентина, как и в матче с Египтом, сделала что-то невозможное: за последние 20 минут они так вошли во вкус, что забили сразу два мяча.