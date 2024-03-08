Предупреждение о возможных терактах в России: реакция общества и власти Елена ГалицкаяВ последние дни в России возникли обеспокоенные настроения в связи с предупреждением, поступившим от посольства США в Москве.
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