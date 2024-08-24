Обвиняемая в превышении полномочий замглавы ФТС Ягодкина не признала вину

Замруководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина, которой инкриминируется превышение должностных полномочий, не признала себя виновной в ходе заседания в Басманном райсуде, где рассматривался вопрос о продлении срока ее ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания.
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