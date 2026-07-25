Новая серия ударов по портовой, логистической и топливной инфраструктуре Украины (ВИДЕО)

Минобороны России сообщило, что в ночь на сегодня Армия России продолжила нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины.
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