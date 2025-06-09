Иран предоставит ответ на предложение США по ядерной сделке в ближайшие дни

Иран предоставит ответ на предложение Соединенных Штатов по ядерной сделке в ближайшие дни. С соответствующим заявлением, как информирует агентство Tasnim, выступил Бехруз Камалванди, представитель Организации по атомной энергии исламской республики.
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