Рассвет на Марсе обнажил исчезнувшую главу климатической истории: Curiosity заснял необычный слой горы Шарп

Панорама утреннего солнца опубликована без обработки баланса белого, чтобы сохранить естественный облик инопланетной зари Марсоход NASA Curiosity передал на Землю панораму марсианского рассвета, заливающего лучами Солнца поле ярдангов — скалистых гребней, выточенных ветром.
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