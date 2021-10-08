Мировое обозрение

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Читатели Гуанча восхитились ответом МИД России на призыв выслать дипломатов из США

Читатели Гуанча восхитились ответом МИД России на призыв выслать дипломатов из США

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала Гуаньча высоко оценили ответ Москвы на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов.

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