Читатели Гуанча восхитились ответом МИД России на призыв выслать дипломатов из США

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Читатели китайского портала Гуаньча высоко оценили ответ Москвы на призыв американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов.
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