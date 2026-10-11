Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе проверки по информации о проживании в ненадлежащих условиях жителей Ставропольского края

В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе проверки по информации о проживании в ненадлежащих условиях жителей Ставропольского края

В СМИ сообщается, что в городе Георгиевске жители многоквартирного дома на протяжении трех лет живут в доме с поврежденной крышей, в результате чего в квартиры регулярно попадает влага и образуется плесень.

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