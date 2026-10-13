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Еще 11 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентября

Еще 11 многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в сентября

В Подмосковье в сентябре 2026 года на кадастровый учет поставили 11 многоквартирных домов общей площадью около 260 тысяч квадратных метров.

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