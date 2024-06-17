Врач Харченко: тяга к сладкому может указывать на грибковое поражение кишечника

Кандидоз кишечника – это состояние активного размножения грибков в ЖКТ. На патологию указывают такие симптомы, как диарея, вздутие, изменение вкуса привычной еды, боли в животе, белая слизь в ротовой полости, молочница, а также тяга к сладкому.