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Раскрыта тайна необычных орбит транснептуновых объектов: компьютерные симуляции показывают, как звезда изменила орбиты

Раскрыта тайна необычных орбит транснептуновых объектов: компьютерные симуляции показывают, как звезда изменила орбиты

Новое исследование, опубликованное в журналах Nature Astronomy и The Astrophysical Journal Letters, предполагает, что миллиарды лет назад звезда могла пройти очень близко к Солнечной системе, что привело к отклонению тысяч небольших объектов во внешней Солнечной системе на сильно наклонные траектории вокруг Солнца.

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