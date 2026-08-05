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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скандал с сыном Соболева, два золота и бронза россиян в водных видах, победа ЦСКА над «Локо» и выступление Баринова, невесту Роналду назвали толстой и другие новости

1. Александр Соболев набросился на СМИ и блогеров после публикации новости о просмотре сына в «Зените».

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