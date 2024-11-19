Делегация МГТУ приняла участие в масштабном форуме технологического предпринимательства «ТехПред 2024», где студенты и преподаватели университета познакомились с передовыми стартапами, инновационными разработками и обсудили роль вузов в экономике будущего.
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