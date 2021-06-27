В правительстве согласовали перенос выходных дней в 2022 году

Проект документа прошел согласование и в Российской трехсторонней комиссии. Проектом постановления предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 и 10 мая соответственно.
Проект документа прошел согласование и в Российской трехсторонней комиссии. Проектом постановления предлагается выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 3 и 10 мая соответственно.
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