Драгалин раскрыла новые подробности дела «Леова-Бумбэта»

Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту строительства дороги Леова-Бумбэта, основываясь на подозрениях относительно выбора проектной организации и компании, которая фактически выполнила работы.
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