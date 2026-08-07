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Экс-хавбек «Оренбурга» Квеквескири – новый игрок Lit Energy

Экс-хавбек «Оренбурга» Ираклий Квеквескири подписал контракт с Lit Energy блогера Литвина. Об этом заявил президент «литов» Станос перед товарищеским матчем с Prime Squad.

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