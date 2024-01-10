GPS-навигаторы все?!

У кого лет 10-15 назад не было в машине навигатора? А сейчас некоторые даже и не знают о таких гаджетах… На самом деле, GPS-навигаторы были весьма полезными устройствами до начала выраженной экспансии смартфонов.
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