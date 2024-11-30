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В Смольном сообщили о нежелании студентов работать почтальонами и дворниками

В Смольном сообщили о нежелании студентов работать почтальонами и дворниками

В Смольном заявили, что современное поколение Петербурга не хочет работать дворниками и почтальонами.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Студенты...дворниками работать   ???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Да вы что , власть, ополоумили ?! - чтоб студент...да дворником    да греб-выметал  кучи снега...грязи...пыли...мусора из бумаг, бутылок, хламья и отбросов...собачьего, и не редко, человеческого, г...на ?!....?!  Что вы, что вы!  Разве их приучали к физическому труду и эстетике в общественном пространстве ?!  Ээх, Рассея...
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