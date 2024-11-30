В Смольном сообщили о нежелании студентов работать почтальонами и дворниками

Анфиса Иванова

Студенты...дворниками работать ???????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Да вы что , власть, ополоумили ?! - чтоб студент...да дворником да греб-выметал кучи снега...грязи...пыли...мусора из бумаг, бутылок, хламья и отбросов...собачьего, и не редко, человеческого, г...на ?!....?! Что вы, что вы! Разве их приучали к физическому труду и эстетике в общественном пространстве ?! Ээх, Рассея...