ITP: долго сидящие в интернете подростки склонны к депрессии

Подростки, долго сидящие в интернете, более склонны к депрессии и сонливости. Это доказали учёные из британского Университета Дерби, малайзийских Университета Тэйлорс и Университета Санвэй, а также австралийского Университета Монаша, обобщив данные разных стран.