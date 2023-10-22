Бывшая любовница Дэвида Бекхэма дала разгромное интервью о давней связи с футболистом

Ребекка давно замужем и счастлива в браке Фото: социальные сети Многие уже и не помнят, какой случился скандал 20 лет назад, когда выяснилось, что примерного семьянина Дэвида Бекхэм — роман с его личной помощницей Ребеккой Лоос.