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FiNE NEWS

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Бывшая любовница Дэвида Бекхэма дала разгромное интервью о давней связи с футболистом

Бывшая любовница Дэвида Бекхэма дала разгромное интервью о давней связи с футболистом

Ребекка давно замужем и счастлива в браке Фото: социальные сети Многие уже и не помнят, какой случился скандал 20 лет назад, когда выяснилось, что примерного семьянина Дэвида Бекхэм — роман с его личной помощницей Ребеккой Лоос.

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