Красиво завязанный узел войны в секторе Газа, или можно ли остановить войну

Сектор Газа. Как-то так получается, что там все правы, Виноватых нет. Все защищаются. Все страдают. Можно ли выйти из тупика, не потеряв лица?.
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