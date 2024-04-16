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Военное обозрение

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Красиво завязанный узел войны в секторе Газа, или можно ли остановить войну

Красиво завязанный узел войны в секторе Газа, или можно ли остановить войну

Сектор Газа. Как-то так получается, что там все правы, Виноватых нет. Все защищаются. Все страдают. Можно ли выйти из тупика, не потеряв лица?.

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