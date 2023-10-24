Покинувшие Израиль Пугачева и Галкин* купили роскошные апартаменты на Кипре

И

Иван

Вся радость упрётся в выплаты: за землю - в Municipality, а также за воду, за газ, за электричество, телефоны, но главные затраты - убийственные- это текущее ежедневное содержание и обслуживание абсолютно всего, от бассейна, лифтов, уборка всех этажей, вывоз мусора, невероятные страховые суммы за всё, починка общественных мест (и возможно, внутри, учитывая их размах по Грязи), и тд. Это невероятные, громаднейшие регулярные выплаты, и по правилам, если не платишь после каких-то там предупреждений, объект идёт под аукцион. И в добавок, ещё, наверное, секюрити дома, бригада консерж. услуг, плата за частную школу за детей... и тд. Это ещё и не одежда, питание, спорт, уроки музыки и языка... Приятель пишет, что на грани продажи, если что-то там не опубликуют в Штатах. Придётся им, беднягам, вкалывать, как загоревшие "работяги" у Линкольна и Джефферсона, когда-то. А Алла может наняться по присмотру за детьми... при её общенародном опыте и положительных характеристиках от известных людей. Так что, как пишет автор, до этого: "... будет возможность насладиться солнцем или прогуляться вечером в приятной обстановке",- степень вероятности этой идеи не поддаётся заключению из-за множества входящих негативных факторов. Все эти восторженные похвальбы сродни знаменитым словам "...любовная лодка разбилась об БЫТ...". Но, однако, как в песТТне: выбрал свой путь... Иван Ше.