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Покинувшие Израиль Пугачева и Галкин* купили роскошные апартаменты на Кипре

Покинувшие Израиль Пугачева и Галкин* купили роскошные апартаменты на Кипре

В начале палестино-израильского конфликта шоумен Максим Галкин* сделал заявление о том, что останется в Израиле вместе с Аллой Пугачевой и будет поддерживать народ.

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Комментарии
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И
Иван
Вся радость упрётся в выплаты: за землю - в Municipality, а также за воду, за газ, за электричество, телефоны, но главные затраты - убийственные- это текущее ежедневное содержание и обслуживание абсолютно всего, от бассейна, лифтов, уборка всех этажей, вывоз мусора, невероятные страховые суммы за всё, починка общественных мест (и возможно, внутри, учитывая их размах по Грязи), и тд. Это невероятные, громаднейшие регулярные выплаты, и по правилам, если не платишь после каких-то там предупреждений, объект идёт под аукцион. И в добавок, ещё, наверное, секюрити дома, бригада консерж. услуг, плата за частную школу за детей... и тд. Это ещё и не одежда, питание, спорт, уроки музыки и языка... Приятель пишет, что на грани продажи, если что-то там не опубликуют в Штатах. Придётся им, беднягам, вкалывать, как загоревшие &quot;работяги&quot; у Линкольна и Джефферсона, когда-то. А Алла может наняться по присмотру за детьми... при её общенародном опыте и положительных характеристиках от известных людей. Так что, как пишет автор, до этого: &quot;... будет возможность насладиться солнцем или прогуляться вечером в приятной  обстановке&quot;,- степень вероятности этой идеи не поддаётся заключению из-за множества входящих негативных факторов. Все эти восторженные похвальбы сродни знаменитым словам &quot;...любовная лодка разбилась об БЫТ...&quot;. Но, однако, как в песТТне: выбрал свой путь...       Иван Ше.
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4 д.
ТШ
Татьяна Шаблий
Сколько надо иметь денег,чтобы скупать недвижимость . Сейчас  зарабатывает один,а другой перестали делать всякие выплаты.  А,честно, без разницы,как они живут
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4 д.

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