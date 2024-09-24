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Команда из Альметьевска представляет Татарстан на турнире по адаптивному хоккею

Сегодня впервые в спортивной истории Чувашии на базе Регионального центра по хоккею стартовал Межрегиональный турнир по адаптивному хоккею при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе и Правительства Чувашской Республики.

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