Южнороссийские таможенники выявили партию контрафактной жевательной резинки «Турбо»

С целью минимизации риска ввоза контрафактных кондитерских изделий отделом оперативного контроля службы организации таможенного контроля ЮТУ было инициировано проведение таможенного досмотра товара, прибывшего из Литвы в адрес луганского получателя.
С целью минимизации риска ввоза контрафактных кондитерских изделий отделом оперативного контроля службы организации таможенного контроля ЮТУ было инициировано проведение таможенного досмотра товара, прибывшего из Литвы в адрес луганского получателя.
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