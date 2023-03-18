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Южнороссийские таможенники выявили партию контрафактной жевательной резинки «Турбо»

С целью минимизации риска ввоза контрафактных кондитерских изделий отделом оперативного контроля службы организации таможенного контроля ЮТУ было инициировано проведение таможенного досмотра товара, прибывшего из Литвы в адрес луганского получателя.

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