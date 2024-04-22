Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе

Азербайджан располагает собственными ресурсами для обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
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