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Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: Баку своими силами обеспечит безопасность в Карабахе

Азербайджан располагает собственными ресурсами для обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

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Комментарии
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Eduard
Да забирайте вплодь до всей Армении,нам всё равно!
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