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«Сводит с ума»: Долли Партон заперла неизданный хит в капсуле времени до своего 100-летия и уже жалеет

«Сводит с ума»: Долли Партон заперла неизданный хит в капсуле времени до своего 100-летия и уже жалеет

Долли Партон спрятала неизданную песню в капсуле времени до 2046 года Легендарная исполнительница кантри Долли Партон ещё при жизни поместила секретную неизданную композицию в капсулу времени в своём парке развлечений «Долливуд».

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