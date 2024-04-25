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Украина отрабатывает "ядерный" удар. За дело берётся "элита"

Украина отрабатывает "ядерный" удар. За дело берётся "элита"

Украина отрабатывает на полигонах "ядерный" удар по русским позициям. По данным движения "Мы вместе с Россией", элитные силы спецопераций Киева проводят учения по захвату крупного техногенного объекта, которым может стать Запорожская АЭС.

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