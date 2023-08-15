Медвежий угол

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В США не понимают: почему мятежник Пригожин еще не сидит?

В США не понимают: почему мятежник Пригожин еще не сидит?

В США задались вопросом, почему владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин до сих пор не сидит в тюрьме и свободно перемещается по России после неудачного вооруженного мятежа.

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Комментарии
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Ole Ole
После слов 09.09.22  о зерне и удобрениях, спасающих африканцев от голода &quot; да мы бесплатно отдадим&quot; Путин перешёл из всемирного политика в библейский пул
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53 мин.
Ole Ole
Или в тюрьме
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51 мин.
Юрий Канарев
Этим П Е Д И К А М  - пиндосам ,с их тупостью, не понять, что всё то, что произошло с Пригожиным и его командой,это хорошо спланированное мероприятие и только на пользу России! А включать сраванение с этим Д Е Р Ь М О М  Навальным, то даже  не стоит об этом говорить!!!
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47 мин.

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