В США задались вопросом, почему владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин до сих пор не сидит в тюрьме и свободно перемещается по России после неудачного вооруженного мятежа.
В США не понимают: почему мятежник Пригожин еще не сидит?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ole Ole
После слов 09.09.22 о зерне и удобрениях, спасающих африканцев от голода " да мы бесплатно отдадим" Путин перешёл из всемирного политика в библейский пул
Ответить
53 мин.
Ole Ole
Или в тюрьме
Ответить
51 мин.
Юрий Канарев
Этим П Е Д И К А М - пиндосам ,с их тупостью, не понять, что всё то, что произошло с Пригожиным и его командой,это хорошо спланированное мероприятие и только на пользу России! А включать сраванение с этим Д Е Р Ь М О М Навальным, то даже не стоит об этом говорить!!!
Ответить
47 мин.
Свежие комментарии