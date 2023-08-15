В США не понимают: почему мятежник Пригожин еще не сидит?

Юрий Канарев

Этим П Е Д И К А М - пиндосам ,с их тупостью, не понять, что всё то, что произошло с Пригожиным и его командой,это хорошо спланированное мероприятие и только на пользу России! А включать сраванение с этим Д Е Р Ь М О М Навальным, то даже не стоит об этом говорить!!!