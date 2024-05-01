Штаты ввели санкции против «Победы» и войск РХБЗ: кто еще в списке

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. Министерство финансов США 1 мая расширило санкционные списки. В перечне несколько десятков компаний России и других государств, физлица, суды, военные институции, конструкторские бюро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии