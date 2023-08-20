Почему военкоматы поджигают в России, а не на Украине?

Natalija Osminina Да Вы всё поняли наоборот. Не ПОСЛЕ России наступит хаос, а БЕЗ России. Автор же как написал, что как только украинцы, недовольные Зеленским, будут поджигать военкоматы, то это приблизит приближение России. А я возразила- недовольство Зеленским для украинцев- это только повод выбрать очередную гниду, а не примкнуть к России. И в своем недовольстве они устроят в своей стране хаос, сравнимый с хаосом Гражданской войны - махновщину.

Natalija Osminina И потом рано еще говорить о приходе России на всю территорию Украины. Ближайшая задача России доосвободить 4 заявленные российскими области и встать на их границах в позицонных боях. А за это США обязуются прекратить снабжение Украины оружием и вывести НАТО из восточной Европы (как и требовал Путин в своем "неультиматуме" за 17 декабря 2021 года). А Россия за это обязуется не входить и в восточную Европу пока Великобритания и Ватикан не организуют в Европе свои сферы влияния.