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Почему военкоматы поджигают в России, а не на Украине?

Почему военкоматы поджигают в России, а не на Украине?

Если говорить о серии имевших в начале нынешнего месяца место в различных российских регионах попыток поджога военкоматов, то при ближайшем рассмотрении наиболее точным эпитетом, способным их охарактеризовать, следует признать определение «нелепые».

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да Вы всё поняли наоборот. Не ПОСЛЕ России наступит хаос, а БЕЗ России. Автор же как написал, что как только  украинцы, недовольные Зеленским, будут поджигать военкоматы, то это приблизит приближение России. А я возразила- недовольство Зеленским для украинцев- это  только повод выбрать очередную гниду, а не примкнуть к России. И в своем недовольстве они устроят в своей стране хаос, сравнимый с хаосом Гражданской войны -  махновщину.
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10 час.
Natalija Osminina
И потом рано еще говорить о приходе России на всю территорию Украины.  Ближайшая задача России  доосвободить 4 заявленные российскими области и встать на  их границах в позицонных боях. А  за это США обязуются прекратить снабжение Украины оружием и вывести НАТО из восточной Европы (как и требовал Путин в своем &quot;неультиматуме&quot; за 17 декабря 2021 года). А Россия за это обязуется не входить и в восточную Европу пока Великобритания и Ватикан не организуют в Европе свои  сферы влияния.
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9 час.
Олег Орлов
Доля истины... В этом есть... Царя скинули не интеллигенты, вроде Ленина... А такие как Кирпичников, первый солдат революции... У него и кликуха была подходящая- Мордобой... Я про февральскую революцию...
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5 час.

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