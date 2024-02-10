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Закон, порядок, государство

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Свыше тысячи военнослужащих Балтийского флота выполнили нормативы по РХБ защите

Свыше тысячи военнослужащих Балтийского флота выполнили нормативы по РХБ защите

На тренировках по РХБ защите военнослужащие выполняли нормативы по применению средств индивидуальной зашиты, преодолевали условно зараженные участки местности, улучшали навыки применения приборов РХБ разведки.

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