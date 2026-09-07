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Разница — 2 млн рублей: «АвтоВАЗ» сравнил среднюю цену Lada со всем рынком

Разница — 2 млн рублей: «АвтоВАЗ» сравнил среднюю цену Lada со всем рынком

1,5 млн рублей против 3,5 млн рублей Средняя стоимость автомобилей Lada составляет около 1,5 млн рублей — при том, что средняя цена нового автомобиля на российском рынке уже достигает 3,5 млн рублей или даже превышает эту отметку.

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