Разница — 2 млн рублей: «АвтоВАЗ» сравнил среднюю цену Lada со всем рынком

1,5 млн рублей против 3,5 млн рублей Средняя стоимость автомобилей Lada составляет около 1,5 млн рублей — при том, что средняя цена нового автомобиля на российском рынке уже достигает 3,5 млн рублей или даже превышает эту отметку.
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