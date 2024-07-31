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Закон, порядок, государство

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В Удмуртии полицейскими у жителя Ижевска изъята марихуана, изготовленная из выращенной на садовом участке конопли

Оперативниками УНК МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Госавтоинспекции при силовой поддержке бойцов Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний ижевчанин, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

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