КП: Лавров и Блинкен создали напряженную интригу на ужине во Вьентьяне

На гала-ужине в честь 19-го Восточноазиатского саммита во Вьентьяне собрались высокопоставленные политики, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, об этом информирует «‎Комсомольская Правда».