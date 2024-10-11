КП: Лавров и Блинкен создали напряженную интригу на ужине во Вьентьяне

На гала-ужине в честь 19-го Восточноазиатского саммита во Вьентьяне собрались высокопоставленные политики, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, об этом информирует «Комсомольская Правда».
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