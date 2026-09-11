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Учёный Репина: Мировой океан нагревается из-за Эль-Ниньо

Учёный Репина: Мировой океан нагревается из-за Эль-Ниньо

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, доктор физико-математических наук Ирина Репина связала продолжающийся нагрев Мирового океана с явлением Эль-Ниньо.

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