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Британское ТВ высмеяло Гарри и Меган: 60 миллионов от Netflix и шутка про «настоящего отца»

Saturday Night Live UK отдал прайм-тайм скетчу о принце Гарри и Меган. По сюжету герцог и герцогиня приползают в замок Балморал — постоять с протянутой рукой.

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