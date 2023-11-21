В США скончался летчик-перебежчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию

Сперва дежурное оповещение о смерти появилось в разделе некрологов Washington Post. Только в ноябре о его смерти полноценно написали в New York Times — выяснилось, что он ушел из жизни еще 24 сентября В США умер советский перебежчик Виктор Беленко, который в 1976 году перегнал свой МиГ-25 из СССР в Японию.
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