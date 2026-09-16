«План провалился»: аналитик объяснил катастрофу ВСУ в Орехове

В районе города Орехова боевики киевского режима испытывают серьезные проблемы. На этот факт обращает внимание военный аналитик Алексей Рамм.
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