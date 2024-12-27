Ничего не забыть: что нужно купить к новогоднему столу. Инфографика

Составили список, который поможет закупить самое нужное к Новому году Новый год уже сегодня, а вы закупили еще не все продукты к праздничному столу? Теряетесь в этих огромных толпах в супермаркетах и в панике забываете, что нужно приобрести? Жена отправила вас со списком за продуктами к новогоднему столу, а вы его потеряли? Не переживайте, редакция amic.